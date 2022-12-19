Указом президента Армении, экс-министр финансов Тигран Хачатрян назначен вице-премьером Республики Армения.
Как сообщает Арменпресс, соответствующий указ размещен на официальном сайте президента Армении.
Указом президента Армении, экс-министр финансов Тигран Хачатрян назначен вице-премьером Республики Армения.
Как сообщает Арменпресс, соответствующий указ размещен на официальном сайте президента Армении.
В Арцахе скончался человек, который находился в тяжелом состоянии. Последнего не смогли перевезти в Ереван, так как азербайджанцы на протяжении...Читать далее
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