Возмутительная история с увольнением из Московского государственного института международных отношений (МГИМО) ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО, доктора политических наук Михаила Александрова из-за его резко критических высказываний о провокационных действиях Азербайджана в отношении российских миротворцев в Нагорном Карабахе, набирает обороты и обрастает новыми красками.

Генпрокурор террористического квазигосударства под названием «Азербайджан» 19 декабря с.г. возбудил уголовное дело в отношении Михаила Александрова «за открытые призывы к развязыванию агрессивной войны через средства массовой информации, угрозы совершения террористических актов с применением огнестрельного оружия и возбуждение национальной ненависти или вражды с использованием служебного положения».

Ректорат МГИМО свой приказ от 17 декабря 2022г. о прекращении трудовых отношений и увольнении Михаила Александрова из университета обосновывает тем, что де высказывания эксперта «наносят ущерб союзническим отношениям России и Азербайджана, грубо искажают цели и задачи российской политики в отношении соседнего дружественного государства».

Что же такого сказал Михаил Александров?

В беседе с корреспондентом Русарминфо Михаил Владимирович, оценивая вероятность вооруженного столкновения между азербайджанскими силовиками и российскими миротворцами, в частности, отметил:

«Алиев пытается использовать ситуацию для того, чтобы «отжать» как можно больше кусок для себя, в частности, изменить статус Лачинского коридора, превратив его в контролируемый Азербайджаном коридор. Как видим, пока это не получается, но дело может дойти до столкновений, ну если они нападут на наших миротворцев, то придётся что- то делать. В принципе у России есть средства, даже не начиная войну, так сказать «контактную войну», я имею в виду сухопутную войну с Азербайджаном, нанести удары по Баку, разбомбить бакинскую нефтяную отрасль полностью, уничтожить азербайджанскую энергосистему ракетными ударами, и Запад от этого тоже пострадает. Если мы сейчас разбомбим их нефтяную отрасль, то нефть на Запад не будет течь, а это сразу повысит цены на нефть. Я так чувствую, Азербайджан прикрывается, он же с нами подписал Декларацию о стратегическом союзничестве. Алиев к этому апеллирует, а сам провоцирует наших миротворцев. Надо дать понять, что мы может и не будем там в Карабахе воевать, но разбомбим всю энергосистему, нефтяную систему и будет Азербайджан без нефти сидеть, без электричества. Как долго он сможет воевать в таких условиях с Арменией, не знаю. Бакинскими провокаторами очень хорошо все просчитано, а миротворцы не могут применить оружие в такой ситуации, они могут применить только в случае прямого вооружённого нападения на них».

В чем тут ущерб российско-азербайджанским союзническим отношениям? В том, что человек, прекрасно владеющий ситуацией в регионе, что сегодня в российском экспертном сообществе большая редкость, а также неоднократно бывавший в Арцахе и Армении не стал, подобно МИД России, жевать сопли, а сказал правду?

Примечательно и симптоматично, что ни российское внешнеполитическое ведомство, ни ведущие российские СМИ, федеральные телеканалы, ни соответственно широкая российская общественность, на якобы требования которой так любят ссылаться официальные лица, стремясь пробить нужные им решения, на это позорное увольнение никак не отреагировали.

Ни на увольнение, ни на угрожающие и оскорбительные комментарии мазутистанских чушек в адрес Михаила Владимировича. Впрочем, почти аналогичной была и реакция на оскорбления и унижения азербайджанскими псевдоэкологами российских миротворцев.

Москва официальная пропускает мимо ушей и факты звучащих в адрес Михаила Александрова и членов его семьи со стороны IT-армии апшеронских террористов угроз.

«Оскорбления со стороны азербайджанских нацистов не отличались оригинальностью. Они представляли собой исковерканные матерные высказывания в сочетании с угрозами убить меня и мою семью. Их были сотни. Здесь они взяли на вооружение приемы киевских нацистов, которые использовали против меня и некоторых других экспертов похожую тактику. Но с киевским режимом у нас война, а Азербайджан изображает из себя союзника России и в то же время прибегает к таким формам психологической войны против представителей российского экспертного сообщества.

В определенный момент мне стало жутко. Я подумал, что я, русский человек, в своей стране оказался беззащитным перед лицом распоясавшейся диаспоры другого государства и ее покровителей в органах власти РФ.

Ни в одной стране мира власти не допустили бы такого поведения со стороны иностранного государства и его агентов на своей территории. Но у нас почему-то власть считает иностранными агентами только представителей западных государств. А вот напористую и агрессивную азербайджанскую диаспору, действующую в интересах Баку, в иноагенты никто не записывает. А надо бы, пока не стало слишком поздно», — сказал Михаил Александров в интервью Инфотека24.

В правоохранительные органы Михаил Александров не обращался. Он считает, что привлечь конкретных организаторов кампании запугивания в его отношении невозможно, «они сидят в Баку, а может, и в Анкаре», а «докапываться до каждого мелкого азербота бессмысленно, доказать целенаправленную акцию все равно будет невозможно».

Эксперт считает, что в этих условиях власти РФ должны бить, что называется, по площадям: выявлять и объявлять иностранными агентами любых азербайджанцев — и не только азербайджанцев, а и иных лиц, действующих в интересах Баку, в том числе ведущих проазербайджанскую пропаганду в СМИ и в интернет-ресурсах.

А различные сообщества, где кучкуется подобная публика, по его словам, надо просто блокировать: «В ФСБ должен быть создан специальный отдел по борьбе с агрессивным поведением иностранных диаспор и предотвращению их влияния на внутреннюю и внешнюю политику РФ».

В отличие от М. Александрова российский военный эксперт Константин Сивков намерен обратиться в правоохранительные органы. Сивкова, который в одном из своих интервью заявил, что азербайджанские лидеры создают для России серьезные проблемы и что это не будет забыто, также осаждают азерботы.

Сивков сообщил Русарминфо, что в его адрес также поступают угрозы от представителей азербайджанской диаспоры, подчеркнув, что такое поведение со стороны азербайджанцев в отношении высказываний российских экспертов недопустимо.

Что ж, благодарить за подобное отношение российские эксперты должны представителей официальной России, плодящих проазербайджанских и протурецких, а точнее — антиармянских упырей типа коротченковых, марковых и пр. Александрова изгнали из МГИМО, а алиевского холуя и российского федерального лгуна Коротченко генсек ОДКБ Станислав Зась наградил знаком «20 лет Организации договора о коллективной безопасности» за «работу по информационному и экспертно-аналитическому сопровождению деятельности ОДКБ».

Стоит ли удивляться, что в ситуации, когда Россия, не отстаивающая честь и достоинство собственных граждан, в данном случае уважаемых экспертов и позволяющая апшеронским чушкам изгаляться над ними, печально известная сортирщица Саадат Кадырова, получившая это прозвище за сравнение армянского храма Святого Всеспасителя Казанчецоц в Шуши с сортиром, после увольнения Михаила Александрова призвала «полностью очистить ряды МГИМО» от всех, кто выступает против политики Азербайджана.

И это, судя по всему, вполне реально. По словам Михаила Александрова, ректор МГИМО Торкунов является одним из влиятельных лоббистов азербайджанских интересов в России: «Он находится в приятельских отношениях с президентом Азербайджана Алиевым еще со времен работы последнего в МГИМО. В таких отношениях, на первый взгляд, нет ничего плохого, но только до тех пор, пока они не превращаются в отношения сюзерена и вассала.

А Торкунов, видимо, сам не заметил, как из приятеля Алиева превратился в его клиента и стал безропотно выполнять указания азербайджанского президента. В итоге на посту ректора ключевого вуза страны мы имеем не патриота, не государственника, а лоббиста интересов Азербайджана.

А это наносит прямой ущерб национальным интересам России. Президенту и Правительству пора понять, что в сложнейшей обстановке глобального противоборства с Западом от таких людей, как Торкунов, надо как можно быстрее избавляться».

Возможно, когда-нибудь это время придет. А пока бал в некогда уважаемом и авторитетном МГИМО и вокруг него правят азербайджанские и проазербайджанские нацисты во главе с отрыжкой МГИМО Ильхамом Алиевым. Вот и получается, что вместо того, чтобы защитить своего сотрудника и ведущего эксперта и проявить корпоративную солидарность, ректор — азербайджанский лоббист Торкунов его увольняет.

Безосновательная агрессивность и вопиющий непрофессионализм Торкунова вызвали предельно жесткую негативную реакцию здоровых и способных к самостоятельному решению россиян, чьи возмущенные действиями Торкунов комментарии заполонили интернет. Им в отличие от Торкунова и иже с ним за державу обидно.

Действия Торкунова нанесли серьезный ущерб имиджу и интересам МГИМО и не только.