Утром 12 декабря группа азербайджанцев, якобы из экологических соображений, перекрыла Лачинский коридор — единственную дорогу жизни, соединяющую Арцах с Арменией. Вдобавок Азербайджан перекрыл и газ, идущий из Армении в Арцах.

Таким образом, пропала не только возможность передвижения и транспортировки грузов, но и 120-тысячное население Арцаха оказалось в жесточайшей блокаде.

Спустя два дня Армения, в соответствии с регламентом Международного суда ООН, письменно сообщила о блокаде Азербайджаном Лачинского коридора и нарушении прав народа Арцаха. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека, требуя применения промежуточных мер в отношении Азербайджана и принуждения последнего разблокировать Лачинский коридор.

ЕСПЧ спустя сутки после обращения Армении решил дать Азербайджану время до 16:00 понедельника, 19 декабря для ответа на требование Армении, после чего суд вынес бы окончательное решение.

Минули сутки после назначенной ЕСПЧ даты, а Азербайджан молчит, как нашкодившее известное животное. Проще говоря, игнорировал требование Европейского суда. Как поступит международный суд — покажет время. Но суд не должен промедлить — на кону жизни людей.

Азербайджан никогда не скрывал свой звериный оскал в отношении армян, но сейчас он откровенно игнорирует и международные инстанции, сравняв с землей их честь и достоинство.

Хотелось бы заметить, что это — проблема самих международных организаций. Но… Эти инстанции призваны для установления справедливости во всем мире, коли уж именуются международными. Однако в последнее время на фоне нарастающей преступности Азербайджана все более демонстрируется пугающая недееспособность — или нежелание, — мирового сообщества.

Свежие примеры недееспособности мирового сообщества, или преступное безразличие мировых акторов, призванных принимать справедливые решения.

Институт Лемкина вновь выступил с заявлением, в котором говорится, что в настоящее время существуют серьезные опасения по поводу доступности воды, продуктов питания и медицинского обслуживания в Арцахе. Понятно, что блокада не имеет экологической цели. Прекращение подачи необходимых коммунальных услуг в Республику Арцах является преступным деянием, направленным на создание террора и невыносимых условий жизни населения Арцаха.

Эти события не являются изолированными событиями; они совершаются в рамках более широкой схемы геноцида против Армении и армян азербайджанским режимом. Отделение Арцаха от Армении, а также изоляция и запугивание этнических армян, проживающих в Арцахе, являются методами проведения дальнейшей политики геноцида в регионе.

Специалисты Института еще раз призвали международное сообщество следовать прецеденту, установленному Национальным Собранием Франции и Конгрессом Испании, для защиты армянской идентичности в регионе и осудить действия и политику Азербайджана в отношении Армении и Арцаха, а санкции против Азербайджана должны быть введены мировыми лидерами, и любое военное финансирование должно быть прекращено без дальнейшего промедления.

Конгрессмены США призвали свою администрацию использовать все возможные инструменты для обеспечения безопасности народа Арцаха сейчас и в будущем, включая прекращение финансовой поддержки Азербайджана и введение санкций.

«Мы не можем допустить продолжения политики агрессии и угроз со стороны Азербайджана», — говорится в заявлении.

США должны быть лидером по сдерживанию агрессии Азербайджана.

Это призыв американского конгрессмена Брэда Шермана. А администрация Байдена продолжает оказывать военную помощь Азербайджану, и судя по очевидным фактам, вовсе не думает стать лидером по сдерживанию агрессии Азербайджана.

Самое парадоксальное – поведение Евросоюза.

Ряд стран Союза в эти дни выступает с призывами восстановить движение по Лачинскому коридору.

И в это же время, 17 декабря (азербайджанские лже-экологи заблокировали Лачинский коридор с 12 декабря) в Бухаресте состоялась встреча лидеров Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии, было подписано соглашение о снабжении ЕС энергоносителями из Азербайджана.

И лицемерие Евросоюза, пока что в лице председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, по-родственному принявшей президента Азербайджана Алиева, демонстрирует суть Союза. Ведь все государства, входящие в альянс, решение принимают единогласно, конечно, учитывая и мнение США, так как большинство европейских стран – члены НАТО.

Вот круг и замкнулся.

В XXI веке Азербайджан при помощи Турции держит в блокаде армянское население Нагорного Карабаха, создавая ситуацию гуманитарного кризиса и геноцида, а мировое сообщество своим бездействием в отношении Азербайджана решает вопрос геополитического контроля над Арменией. Конечно, в своих интересах и в ущерб армянскому народу.