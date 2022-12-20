Европейский Союз начинает новую фазу своего присутствия на Южном Кавказе с переходной группой, которая подготовит почву для развертывания миссии ЕС в Армении на максимально длительный период.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель в связи с истечением 19 декабря мандата наблюдательной миссии Евросоюза.

Борель отметил, что миссия была развернута в Армении 20 октября, на армянской стороне армяно-азербайджанской границы, в соответствии с договоренностью, достигнутой между Арменией, Азербайджаном, Европейским советом и Францией, с целью наблюдения, анализа и информирования о ситуация на местах.»Размещение 40 европейских экспертов доказало свою эффективность и способствовало укреплению доверия в нестабильной ситуации.

Сегодня Европейский Союз начинает новую фазу своего присутствия на Южном Кавказе с переходной командой, которая подготовит основу для развертывания миссии ЕС в Армении на максимально длительный период, конечной целью которой будет способствовать установлению стабильного мира в регионе», — сказал Борель.

Глава дипломатии ЕС добавил, что именно на этой основе Совет ЕС, с согласия властей Армении, решил развернуть в Армении группу поддержки планирования, переходную от наблюдательной миссии ЕС, действующей в Грузии, для повышения осведомленности ЕС о ситуации с безопасностью и содействия планированию и подготовке новой возможной миссии общей политики гражданской безопасности и обороны (CSDP).

Согласно заявлению, ожидается, что группа поддержки перехода и планирования также окажет поддержку председателю Совета ЕС Шарлю Мишелю в процессе продвижения урегулирования между Арменией и Азербайджаном.