Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян уверяет, что партия «Гражданский договор» до конца выполняет взятые на себя обязательства по борьбе с азартными играми. Правительство продолжит предпринимать шаги в этом направлении, но Симонян подчеркивает, что граждане должны понимать, что ничего хорошего этот путь не принесет.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил спикер НС на внеочередной сессии НС, в ходе обсуждения проекта, который предусматривает, что в Армении не может быть телерадиокомпании с именами представителей игорного бизнеса.

«Партия «Гражданский договор» до конца выполняет взятые на себя обязательства перед избирателями», — заявил спикер НС.

Симонян перечислил шаги, которые предприняло правительство в контексте борьбы с игорным бизнесом. Например, Национальное собрание ограничило рекламу азартных игр на улице, запретило рекламу на телевидении и веб-сайтах. «Уже сейчас Национальное собрание будет голосовать за то, чтобы не было замаскированной рекламы в виде названий радиостанций и телестанций. Сегодня, после окончания чемпионата по футболу, многие граждане «жалуются», что не могут, очень сложно сделать ставку, что очень радует», — сказал Симонян.

Он поблагодарил депутатов Национального Собрания, которые занимались решением этой проблемы.

«Думаю, мы все сделали со своей стороны и будем делать. Нашим гражданам остается понять, что этот путь ни к чему хорошему не приведет, и более бережно и ответственно относиться к себе, своим семьям и заработанным деньгам», — заключил спикер НС.