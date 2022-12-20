Участники XXVIII заседания Совета глав государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств (Информационного Совета СНГ) в режиме видеоконференции обсудили вопросы творческого взаимодействия на следующий год.

Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на публикацию агентства «ТАСС» о встрече.

Руководители ведомств «Арменпресс» (Армения), «Азертадж» (Азербайджан), «Белта» (Беларусь), «Казинформ» (Казахстан), «Кабар» (Кыргызстан), «ТАСС» (Россия), «Ховар» (Таджикистан), «УзА» (Узбекистан) договорились продолжить работу по координации информационной деятельности, подготовке и реализации совместных проектов и мероприятий, направленных на развитие сотрудничества государств-участников СНГ в гуманитарной и информационной сферах. В отношении председательства в СНГ в следующем году Кыргызстан отметил, что в республике планируется провести почти 100 крупных мероприятий. Члены Информационного совета выразили поддержку их оперативному освещению и обмену соответствующей информацией.

Также было отмечено, что необходимо сотрудничать для противодействия распространению фейковых новостей, цель которых – посеять недоверие между народами. По мнению руководителей государственных информационных агентств, вопросы обеспечения информационной безопасности являются одними из самых актуальных в современных условиях.

В ходе встречи обсуждалась тема необходимости сохранения исторической памяти народов. Участники встречи ознакомились с деятельностью Белорусского госагентства печати в этой сфере, опытом подготовки уникальных изданий, выставок и плакатов на основе архивных материалов. Этот год объявлен в Беларуси Годом исторической памяти.

В программы журналистов СНГ вошли освещение более 150 мероприятий, посвященных ряду событий, в том числе Году русского языка как языка межнационального общения, объявленного СНГ в 2023 году, II Играм стран СНГ, которые запланированы на август следующего года, а также мероприятия в Санкт-Петербурге, которому будет присвоено звание культурной столицы СНГ в наступающем году. В ходе обсуждений также поднимались вопросы, связанные с вопросом обеспечения населения водой и проблемой изменения климата.

Участники договорились развивать тему внутреннего туризма на территории СНГ, проводить журналистские обмены и реализовывать другие совместные проекты.

Информационное сотрудничество

Информационный совет СНГ был создан в ноябре 1995 года. В его состав входят руководители государственных информационных служб Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана. Председателем Информационного совета является генеральный директор «ТАСС» Сергей Михайлов.

Деятельность Информационного совета СНГ направлена ​​на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена профессиональным опытом, а также укрепление информационного партнерства.