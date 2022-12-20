Национальное Собрание Армении приняло проект ратификации соглашения между Республикой Армения и Европейским Союзом «Об участии Республики Армения в программе «Креативная Европа» (2021-2027 гг.)».

Как сообщает «Арменпресс», проект был принят на внеочередной сессии НС, получив 69 голосов «за», 1 «против» и 28 воздержавшихся.

Проект ратификации соглашения представил на заседании НС заместитель министра КГСМС Артур Мартиросян.

Программа «Креативная Европа» является крупнейшей культурной программой ЕС и доступна также для стран-соседей ЕС. Армения присоединяется к подпрограмме «Культура». Целью этой программы является защита, развитие и распространение европейского культурного и языкового разнообразия, популяризация европейского культурного наследия, а также повышение конкурентоспособности культурного и творческого секторов Европы для обеспечения устойчивого и инклюзивного роста.

«Программа дает возможность культурным и творческим организациям Армении развивать трансграничное сотрудничество с другими организациями в той же сфере, способствует контактам между деятелями культуры и предоставляет гранты на литературу, театр, архитектуру, изобразительное искусство, музыку, дизайн, культуру. наследие и ряд других аспектов культуры», — сказал Мартиросян.

Этот цикл проекта рассчитан до 2027 года. Армения присоединилась к первому туру программы «Креативная Европа» на 2014-2020 годы. И программа, по словам замминистра, действительно хорошая возможность.

Предполагается, что в рамках программы будет создан офис «Креативной Европы», который будет заниматься повышением осведомленности армянских деятелей культуры, развитием их способностей и процессом поиска европейских партнеров.

Программа предусматривает взнос за участие в размере около 400 000 евро. По заверению Мартиросяна, с этой платой за участие можно будет заработать гораздо больше денег для культурной сферы Армении.