Из-за созданного Азербайджаном гуманитарного кризиса каждая минута может стоить человеческой жизни.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Twitter написала министр здравоохранения рмении А Анаит Аванесян. Он также выразил поддержку членам семьи и родственникам 44-летнего мужчины, погибшего в блокадных условиях в Арцахе.

«К сожалению, в цивилизованном мире люди лишены фундаментального права быть здоровыми, получать своевременную медицинскую помощь. С болью говорю о гибели 44-летнего мужчины в блокадном Арцахе. Выражаю соболезнования родным и близким. На данный момент в Арцахе находятся больные в крайне тяжелом состоянии, транспортировка которых невозможна из-за перекрытия дороги», — написал министр.

19 декабря в Арцахе в тяжелом состоянии скончался гражданин. Последний не мог быть доставлен в Ереван, так как азербайджанцы перекрыли дорогу Горис-Степанакерт.