Как минимум в ближайшие 3,5 года словосочетание «чемпион мира по футболу» будет ассоциироваться со сборной Аргентины, а с финальным матчем завершившегося в Катаре мирового первенства будут сравнивать наиболее зрелищные и напряженные матчи других турниров. Полюс чемпионства переместился в Южную Америку. Один из самых харизматичных футболистов начала XXI века — Лионель Месси – на закате карьеры все же оформил недостающий титул. Футбол воздал великому игроку.

Вдаваться в подробности финальной игры между сборными Аргентины и Франции, думается, бессмысленно. Аргентинцы не показали ничего выдающегося, но сражались через немогу и оказались удачливее в серии послематчевых пенальти. Победителей не судят. А Месси вновь доказал, что он настоящий лидер, способный в решающий момент взять игру на себя и повести партнеров за собой. Он, безусловно, стал одним из главных творцов долгожданной победы сборной Аргентины, оформившей после 36-летнего перерыва третий титул чемпиона мира. И, конечно, необходимо отметить яркую игру аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса, спасшего аргентинцев от верного гола на последних секундах дополнительного времени и отразившего мяч в серии послематчевых пенальти.

Французы встрепенулись лишь в самом конце основного времени финального матча, но зато выдали фантастический эндшпиль, который, наверняка, станет одним из образцовых примеров проявления несгибаемой воли и умения бороться до конца. Виват Мбаппе! В последний раз хет-трик в финальном матче чемпионата мира оформлял англичанин Джеффри Херст — в 1966 году. Да какой там последний — то был единственный до этого случай в истории главного планетарного турнира.

Сборной Франции не удалось нарушить тенденцию последних 60 лет и стать командой, защитившей титул чемпиона мира. В последний раз, аж в 1962 году, такой подвиг совершали бразильцы. Кроме них дважды подряд чемпионами мира становились итальянцы, но было это еще раньше – в 1934 и 1938 годах. Уже ровно шесть десятилетий каждый следующий чемпионат называет нового триумфатора. Никому не удается удержаться на вершине дольше четырех лет. Наверно, в этом и заключается динамика мирового футбола. Все течет, все меняется. По этой логике в 2026 году в мире появится новый чемпион, который, возможно, и станет временным законодателем мод в этом виде спорта. Чего не скажешь о нынешней сборной Аргентины, показавшей консервативную игру.

В целом же все закономерно. Аргентинцы потерпели только одно поражение в 7 матчах отчетного чемпионата, французы – 2. Примечательно, что в групповом турнире они уступили соответственно Саудовской Аравии (1:2) и Тунису (0:1). Думается, болельщики прекрасно осведомлены об уровне этих команд и подробно останавливаться на этом нет надобности.

Вообще, складывается впечатление, что с победой аргентинцев в мировом футболе завершается еще одна яркая эпоха, о которой болельщики с умилением будут вспоминать в видимой перспективе, но которая со временем окунется в туман прошлого. Точно так, как стало с эпохами других великих команд и футболистов. Словно невидимый автор переворачивает очередную страницу летописи самой популярной игры единственной обитаемой сферы нашей солнечной системы. Завершается эпоха великого противостояния Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду — самого захватывающего и бескомпромиссного соперничества последней четверти века.

А на футбольном горизонте уже вырисовывается следующая великая гонка, скорее всего, с участием форварда сборной Франции Килиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанна. Они практически ровесники: Мбаппе 24, Холанну – 22 года. Конечно, эти игроки вряд ли удержатся на футбольном олимпе два десятилетия, но лет 10-15 точно порадуют болельщиков. Чем именно? Остается только гадать. Каким он будет, футбол будущего?!

Безусловно, надо воздать должное также сборным Хорватии и Марокко. Балканская команда, завоевав бронзовые медали, во второй раз подряд стала призером чемпионатов мира (в 2018-м хорваты были вторыми). Арабская же команда впервые достигла полуфинала и тоже заслужила место на пьедестале, однако в матче за 3 место, как и в полуфинале с французами, подопечным Валида Реграги не хватило опыта, мощи и умения довести до логического завершения выгодные моменты.

В 2026 году 23-й чемпионат мира впервые пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Американцы принимали мировое первенство в 1994 году, мексиканцы – в 1970 и 1986 годах, канадцы – ни разу. Следующий чемпионат будет особенным еще и потому, что в нем впервые примут участие 48 национальных сборных — почти четверть команд, стартующих в отборочном турнире. Окажется ли среди них сборная Армении? Трудно сказать. Предпосылок к этому пока нет. Но вы ведь не забыли, что все течет, все меняется.

ЧМ. Финал. Аргентина — Франция — 3:3 (по пенальти – 4:2)

Голы: Лионель Месси, 23 — с пенальти (1:0), Анхель Ди Мария, 36 (2:0), Килиан Мбаппе, 80 — с пенальти (2:1), Килиан Мбаппе, 81 (2:2), Лионель Месси, 109 (3:2), Килиан Мбаппе, 118 — с пенальти (3:3).

Серия пенальти:

Аргентина: свои удары точно реализовали Лионель Месси, Пауло Дибала, Леандро Паредес, Гонсало Монтиэль.

Франция: удары четко выполнили Килиан Мбаппе и Рэндал Коло Муани, удар Кингсли Комана отразил вратарь, а Орельен Чуамени пробил мимо.

ЧМ. Матч за 3 место. Хорватия – Марокко 2:1

Голы: Йошко Гвардиол, 7 (1:0), Ашраф Дари, 9 (1:1), Мислав Оршич, 42 (2:1).