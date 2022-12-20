Офис представителя по международным правовым вопросам Армении представил разъяснение в связи с иском Азербайджана против Армении.

«Принимая во внимание распространенную сегодня в прессе и соцсетях новость о том, что Азербайджан подал в Европейский суд новый иск против Армении по части имущества, якобы уничтоженного в мае-августе 2022 года, Офис представителя по международным правовым вопросам уточняет, что эти иски Азербайджана были поданы еще в августе текущего года в рамках ходатайства о применении промежуточной меры, однако они не былы удовлетворены ЕСПЧ.

Азербайджан, реализуя свое конвенционное право на подачу полной жалобы, объявил, что подаст полную жалобу после ходатайства о применении промежуточных мер», — как сообщает Арменпресс, говорится в сообщении.