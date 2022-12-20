Арцах находится в блокаде с 12 декабря.
Как сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах, за это время в медицинских учреждениях Арцаха родилось 26 детей, по 13 мальчиков и девочек.
Арцах находится в блокаде с 12 декабря.
Как сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах, за это время в медицинских учреждениях Арцаха родилось 26 детей, по 13 мальчиков и девочек.
Офис представителя по международным правовым вопросам Армении представил разъяснение в связи с иском Азербайджана против Армении. «Принимая во внимание распространенную...Читать далее
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