В этом году один из известнейших журналов Армении — «Гарун» («Весна») отметил свое 55-летие. Литературно-художественный, общественно-политический журнал «Гарун», первый номер которого вышел в 1967 году, был создан для освещения актуальных проблем молодежи.

Издание публиковало материалы, посвященные вопросам экономики, науки и педагогики, общественной жизни и т.д., а также произведения молодых и известных писателей. Очень смелый по меркам советских времен журнал часто поднимал острые вопросы, вызывая яростные дискуссии в обществе и властных коммунистических верхах, что только повышало его популярность.

В первом номере журнала, в связи с его выходом в свет, были опубликованы приветственные слова и поздравления Бориса Полевого, Ованеса Баграмяна, Сергея Смирнова, Мариэты Шагинян, Арама Хачатуряна, Сергея Мергеляна, а на страницах «Гаруна» в разные годы печатались произведения таких авторов, как Паруйр Севак, Геворг Эмин, Амо Сагиян, Вардкес Петросян и многих других видных армянских прозаиков и поэтов.

Самые известные ученые, деятели культуры, искусства, спорта и т.д. выступали со своими статьями в журнале. В нем также можно было встретить переводы зарубежных авторов и прессы, интервью с известными людьми, материалы философского, морально-этического содержания и пр.

Этот журнал, уже ставший историей, теперь доступен в электронной версии: Национальная библиотека Армении полностью оцифровала и выложила в сеть все номера журнала с 1967 по 2018 годы.

Как отмечается в официальном Телеграм-канале Национальной библиотеки Армении, оцифрованные номера журнала доступны в Хранилище «Армянская пресса» по адресу https://tert.nla.am/mamul/Garun1967/Table.html.

Содержание 27,830 страниц (в формате PDF) 506 номеров журнала полностью отсканированы с использованием программного обеспечения для оптического распознавания символов (OCR) и доступны в Интернете.

Также отметим, что в Хранилище «Армянская пресса» за 2014-2022 гг. было зарегистрировано 2719 наименований периодических изданий: 867 газет и 1852 журналов. В этом году было оцифровано 960,228 страниц, из которых газетных — 415,067, журнальных — 545,161страниц.