Объединенные Арабские Эмираты обеспокоены ростом напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил представитель ОАЭ в ООН в ходе обсуждения ситуации вокруг Лачинского коридора на заседании Совета безопасности ООН.

«Мы продолжаем подчеркивать важность сокращения рычагов воздействия и проявления сдержанности. Всем сторонам следует избегать эскалации ситуации, особенно своей риторикой, поскольку это может иметь серьезные гуманитарные последствия.

Очень важно, чтобы положение мирных жителей улучшилось и их жизнь не подвергалась опасности. Мы согласны с Генеральным секретарем в том, что необходимо обеспечить свободу передвижения по Лачинскому коридору в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Последние события показывают, что необходимо найти стабильное и долгосрочное решение на основе достигнутых до сих пор договоренностей», — сказал он.

Представитель ОАЭ подтвердил принципиальную позицию своей страны, согласно которой конфликт не может иметь военного решения. «Мы призываем стороны найти решение мирными и дипломатическими средствами.

Призываем продолжать конструктивную работу по достижению прочного мира в регионе. Мы и международное сообщество обязаны сделать все для обеспечения стабильности, диалога и мирного сосуществования. ОАЭ будут продолжать поддерживать все усилия в этом направлении», — заключил он.