Представитель Франции в ООН напомнила и подчеркнула обязательство Азербайджана гарантировать безопасность граждан, транспортных средств и грузовых перевозок в трехстороннем заявлении от 9 ноября.

По сообщению «Арменпресс», это подчеркнула представитель Франции на заседании Совета безопасности ООН, на котором обсуждается ситуация, создавшаяся в Лачинском коридоре.«Последние события нас очень обеспокоили. Я хочу выделить два обстоятельства. Прежде всего неприемлемы ограничения свободного передвижения по коридору между Арменией и Нагорным Карабахом.

Прямым следствием блокирования Лачинского коридора является изоляция населения НК, гуманитарные последствия усугубляются с каждым днем», — сказала представитель.Он подчеркнул, что Франция выступает за безоговорочное возобновление движения товаров и припасов по коридору при полном обеспечении прав населения страны. Франция призывает к выполнению обязательств, предусмотренных в трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года.

Франция также подчеркивает, что в соответствии с обязательством Азербайджанской Республики безопасность движения людей, транспортных средств и товаров должна быть гарантирована в обоих направлениях Лачинского коридора. Франция также призывает к немедленному доступу к международным организациям и агентствам ООН для работы с пострадавшим населением.

Франция отмечает, что были организованы первые переходы Международного комитета Красного Креста.«Франция призывает обе стороны создать обстановку, которая будет способствовать успеху и прогрессу в текущих переговорах.

Это должно быть только через диалог, а не через применение силы. И должны быть решены все существующие проблемы, должны быть гарантированы права и гарантии для населения Нагорного Карабаха», — добавила представитель.

Представитель Франции в ООН заверил, что вместе с ЕС Франция будет и впредь поддерживать усилия по диалогу между Арменией и Азербайджаном.»Мы будем поддерживать прогресс по всем обсуждаемым темам, особенно по тексту мирного соглашения, демаркации, разграничению и открытию каналов связи и достижению прочного мира в регионе», — сказала она.

Представитель Франции напомнила, что состоявшаяся в этом году в Праге встреча, в которой приняли участие премьер-министр Армении, президент Азербайджана, президент Франции, президент Совета Европы, позволяет добиться серьезного прогресса. Франция готова работать со всеми сторонами, чтобы помочь достичь этих целей вместе со всеми партнерами и заинтересованными сторонами.

Представитель Франции добавила, что они представили проект заявления, который открыт для обсуждения до утра. С 12 декабря по настоящее время Азербайджан продолжает закрывать единственную магистраль, соединяющую Арцах с миром, Лачинский коридор, ссылаясь на ложные экологические причины.