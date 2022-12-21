Китай надеется, что ситуация вокруг Лачинского коридора будет урегулирована как можно скорее. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил представитель Китая в ООН на обсуждении в Совете Безопасности ООН ситуации вокруг Лашинского коридора.

«Мы считаем, что споры по Лачинскому коридору должны решаться путем диалога. Россия проделала большую работу в этом направлении, что Китай приветствует. Мы надеемся, что при посредничестве России и других заинтересованных сторон спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Лачинского коридора будет разрешен в кратчайшие сроки. Армения и Азербайджан являются соседями, и достижение совместной безопасности и сотрудничества отвечает их интересам», — сказал он.

Он добавил, что Китай призывает Армению и Азербайджан решать споры между ними при посредничестве России и других сторон на основе норм международного права, регулирующих отношения. «Любые усилия, способствующие этому, сыграют конструктивную роль», — заключил представитель Китая.