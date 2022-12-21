На заседании Совета Безопасности ООН представитель Албании Ферит Хочха подчеркнул необходимость свободного передвижения людей и товаров по Лачинскому коридору.

По сообщению «Арменпресс», он подчеркнул это на заседании Совета безопасности ООН, на котором обсуждается ситуация в Лачинском коридоре.

«Несмотря на разные точки зрения по некоторым вопросам, мы все же ценим приверженность сторон к диалогу и мирному решению всех вопросов. Мы понимаем, насколько важно обеспечить свободное и безопасное движение по коридору в соответствии с договоренностями двух стран. Эти соглашения должны соблюдаться. И обе стороны должны их реализовать. Свободное перемещение товаров и товаров по Лачинскому коридору имеет первостепенное значение для населения, проживающего в этом районе», — сказал Ферит Хочха.

Он отметил, что российский миротворческий контингент на земле должен обеспечить свободное передвижение людей, грузов и транспортных средств по коридору. Что касается опасений, связанных с эксплуатацией природных ресурсов, он сказал, что Албания призывает обе стороны найти решения путем полномасштабных переговоров. Представитель Албании напомнил о встрече лидеров Армении и Азербайджана в Праге, по итогам которой была достигнута договоренность об отправке наблюдателей ЕС на армяно-азербайджанскую границу. Это правильное направление, и Албания поддерживает это развитие.

Он отметил, что обе стороны выразили готовность подписать мирное соглашение как можно скорее.

Представитель считал это более чем важным не только для безопасности приграничных районов, но и для мирного решения всех существующих проблем в целом.

«Нет альтернативы мирному решению путем переговоров. Чем скорее Армения и Азербайджан пойдут в этом направлении, тем лучше для жителей этих двух стран и региона», — заключил он.

С 12 декабря по настоящее время Азербайджан продолжает закрывать единственную магистраль, соединяющую Арцах с миром, Лачинский коридор, ссылаясь на ложные экологические причины.