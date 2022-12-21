Соединенные Штаты Америки глубоко обеспокоены препятствиями для передвижения в Лачинском коридоре и возникшей в результате гуманитарной ситуацией.

Как сообщает «Арменпресс», об этом представитель США заявил в ходе обсуждения ситуации вокруг Лачинского коридора на заседании Совета безопасности ООН.

«Препятствование движению по Лачинскому коридору отбрасывает назад мирный процесс, подрывает международное доверие к этому процессу и может привести к серьезным гуманитарным последствиям. Мы призываем правительство Азербайджана и другие стороны, ответственные за безопасность коридора, как можно скорее разблокировать Нагорный Карабах», — сказал представитель США.

По его словам, США призывают все стороны немедленно прекратить действия, нарушающие мирный процесс, и выполнить свои обязательства по международному гуманитарному праву.«Накопившиеся проблемы между Арменией и Азербайджаном должны быть решены путем мирных переговоров. Переговоры — единственный способ достичь прочного мира», — заявил представитель США.