Российская Федерация рассчитывает, что восстановление транспортного сообщения по Лачинскому коридору, соединяющему Армению и Нагорный Карабах, произойдет в ближайшее время.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявила представитель РФ в ООН на обсуждении в Совете Безопасности ООН ситуации вокруг Лачинского коридора.

«Рассчитываем, что в ближайшее время будет восстановлено полноценное транспортное сообщение. Российская сторона, в лице Министерства обороны, командования российских миротворческих войск, а также Министерства иностранных дел прилагает все необходимые усилия для скорейшего урегулирования ситуации в Лачинском коридоре. Организованы регулярные контакты с армянскими и азербайджанскими партнерами», — сказала она.

По словам представителя РФ, в результате этой работы удалось добиться возобновления газоснабжения Нагорного Карабаха и частичного разблокирования движения по коридору.

«Параметры посещения шахт в Нагорном Карабахе экспертами-экологами Азербайджана согласовываются», — заключила она.