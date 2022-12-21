Армения призывает Совет Безопасности ООН предпринять шаги, потребовать от Азербайджана снять блокаду Лачинского коридора, а также развернуть в Лачинском коридоре миссию по установлению фактов.

Согласно сообщению «Арменпресс», об этом заявил постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян на заседании Совета безопасности, на котором обсуждалась ситуация в Лачинском коридоре.

Он подчеркнул, что Азербайджан начал масштабную кампанию в Лачинском коридоре при государственной поддержке. Азербайджан нацелился на 120 000 человек, организовав незаконную блокаду Лачинского коридора под ложным предлогом. По меньшей мере 1100 граждан не могут вернуться в свои дома, дети разлучены с родителями и семьями, нарушено предоставление медицинских и социальных услуг, что приводит к опасным для жизни ситуациям.

Маргарян также напомнил о приостановке Азербайджаном газоснабжения Арцаха на несколько дней, что повлияло на деятельность школ, лишив детей права на образование.

«Тревожная ситуация в Нагорном Карабахе близка к тому, чтобы стать гуманитарной катастрофой. Несмотря на усилия миротворческих сил, переговоры властей Нагорного Карабаха с азербайджанской стороной, направленные на восстановление безопасной и бесперебойной работы коридора, на сегодняшний день не принесли никаких результатов.

Скоординированный характер операций Азербайджана, включая предыдущие инциденты, направленные против гражданского населения и инфраструктуры, является еще одним свидетельством того, что закрытие Лачинского коридора на самом деле является заранее спланированной операцией властей Азербайджана, направленной на причинение вреда гражданскому населению и крупномасштабных разрушений, кризиса в Нагорном Карабахе», — сказал представитель Армении.

Любая ссылка на экологические проблемы является не чем иным, как ложным предлогом для оправдания лишения карабахского населения средств к существованию и лишения его основных прав.

Представитель Армении подчеркнул, что в Азербайджане один из самых низких рейтингов демократии, что подтверждается историей подавления протестов, наказания десятков политзаключенных. «Мысль о том, что активисты гражданского общества могут проводить там кампанию такого масштаба и инклюзивности без руководства и поддержки органов государственной власти, как минимум неубедительна», — сказал он.

Продолжающееся блокирование Лачинского коридора не является единичным случаем, это в очередной раз свидетельствует о системном насилии, возглавляемом властями Азербайджана, целью которого является подвергнуть народ Нагорного Карабаха этнической чистке. Маргарян подчеркнул, что если Азербайджан заинтересован в независимой оценке экологической ситуации, то следует рассмотреть возможность направления миссии ООН по установлению фактов для изучения вопроса.

Заявления Азербайджана о том, что он урегулировал нагорно-карабахский конфликт и даже отменил название территории, населенной армянами на протяжении тысячелетий, являются ярким свидетельством наличия признаков целенаправленной политики геноцида. Маргарян рассматривает продолжение участия международного сообщества как единственно возможный способ гарантировать права и безопасность народа Нагорного Карабаха.

«Мы призываем Совет Безопасности ООН предпринять шаги, чтобы потребовать от Азербайджана полного соблюдения положений трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года и немедленно и безоговорочно снять блокаду Лачинского коридора, устранив все препятствия для безопасной и надежной организации транспортного сообщения, а также развернуть в НК, Лачинском коридоре миссию по установлению фактов для оценки местной гуманитарной ситуации, обеспечения беспрепятственного доступа агентств ООН в гуманитарных целях в НК.

Армения призывает Совет Безопасности выполнить свой долг по поддержанию международного мира и безопасности, принять надлежащие меры и безоговорочно осудить агрессивные действия Азербайджана, которые представляют собой экзистенциальную угрозу народу Нагорного Карабаха, его праву жить свободно и с достоинством, не опасаясь репрессий извне», — заключил представитель Армении.