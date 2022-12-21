Соединенное Королевство по-прежнему глубоко обеспокоено недавним закрытием Лачинского коридора.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил представитель Великобритании на заседании Совета безопасности ООН, на котором обсуждалась ситуация в Лашинском коридоре.

«Мы рады, что подача газа в регион восстановлена, но продолжаем призывать к немедленному открытию коридора. Лачинский коридор — единственный маршрут, по которому в регион можно доставить предметы первой необходимости. Закрытие коридора продолжается более недели и создает риск серьезных гуманитарных последствий, особенно в зимние месяцы. Мы также с обеспокоенностью отмечаем, что гражданские лица остались и не могут передвигаться. Их срочное возвращение также является важной необходимостью», — заявил представитель Великобритании в ООН.

Он добавил, что британские власти находятся в контакте с правительствами Армении и Азербайджана.

«Прочный мир может быть достигнут только в соответствии с принципами дипломатии и принципами Устава ООН. Соединенное Королевство продолжает поддерживать организованные на международном уровне переговорные усилия, направленные на обеспечение мира и безопасности в регионе», — заключил представитель Великобритании.

После обсуждения в ООН на сайте правительства Соединенного Королевства было опубликовано выступление представителя его страны, в названии которого было четко указано, что закрытие Азербайджаном Лачинского коридора может привести к серьезным гуманитарным последствиям.