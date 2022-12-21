Норвегия глубоко обеспокоена событиями в Лачинском коридоре и обстоятельствами, которые могут привести к дальнейшей дестабилизации региона.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявила представитель Норвегии в ООН Мона Юл на обсуждении в Совете Безопасности ООН ситуации вокруг Лачинского коридора, призвав Азербайджан гарантировать безопасное движение по коридору.

«Блокада коридора уже имела тяжелые гуманитарные последствия, прерваны поставки медикаментов, лекарств и медицинская эвакуация. Любые перебои с поставками жизненно важных товаров и услуг в первую очередь наносят ущерб наиболее уязвимым слоям населения, и их следует избегать.

Мы призываем все стороны придерживаться обязательств, взятых в трехстороннем заявлении в ноябре 2020 года. В частности, мы призываем Азербайджан гарантировать безопасное движение по Лачинскому коридору. Ни в чьих интересах не создавать сложную гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе», — сказала Юл.

Она подчеркнула, что решение проблемы должно быть достигнуто путем диалога и дипломатических инициатив, призвав к максимальной сдержанности, шагам и возвращению за стол переговоров добросовестно и без предварительных условий.

Постоянный представитель Норвегии при ООН приветствовала тот факт, что вопрос о закрытии Лачинского коридора обсуждался в Совете Безопасности. «Международное сообщество не может ждать, пока эта бурная ситуация исчезнет сама собой. Мы приветствуем посреднические усилия в регионе, мы приветствуем усилия международного сообщества, направленные на углубление переговоров», — заключила Мона Юл.