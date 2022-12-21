Бразилия обеспокоена ограничением свободы передвижения в Лачинском коридоре. Право на передвижения — один из важнейших принципов, изложенных в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года.

Об этом заявил представитель Бразилии на заседании Совбеза ООН, на котором обсуждалась ситуация в Лачинском коридоре.

«Любое воспрепятствование, независимо от предлога, ставит под угрозу благополучие жителей Нагорного Карабаха и является угрозой процессу примирения между Арменией и Азербайджаном.

Этот конфликт уже унес тысячи человеческих жизней. К сожалению, напряжение последних дней есть, но, к счастью, оно не привело к насильственным действиям. Призываем стороны не интерпретировать резкую риторику как признак возобновления боевых действий», — заявил представитель Бразилии в ООН, сообщает «Арменпресс».

Дипломат посчитал важным держать открытыми каналы связи и принимать меры по укреплению доверия, чтобы объективно выяснять факты и находить прагматичные решения.«Принимаем к сведению посреднические усилия Российской Федерации, способствовавшие восстановлению газоснабжения региона.

Призываем других участников к столь же конструктивному поведению, чтобы не допустить эскалации кризиса и избежать рисков ухудшения гуманитарной ситуации», — заявил представитель Бразилии.

Он добавил, что в заявлении от 9 ноября 2020 года есть предварительная дорожная карта по построению мира.

«Очень важно, чтобы стороны воздерживались от таких действий, которые могут повлечь за собой нарушение положений указанного соглашения, в целях обеспечения надлежащих условий, при наличии которых можно будет успешно осуществлять работу трехстороннего демаркационной и делимитационной комиссии», — заключил представитель Бразилии в ООН.