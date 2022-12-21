Блокирование Лачинского коридора — ситуация с тяжелыми последствиями, которая может перерасти в гуманитарный кризис.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил представитель Индии в ООН, председательствовавший на заседании Совета безопасности ООН, посвященном обсуждению ситуации в Лачине.

«Генеральный секретарь призвал к деэскалации и обеспечению свободы передвижения и безопасности по коридору в соответствии с ранее согласованными договоренностями. Мы подтверждаем нашу поддержку дальнейших посреднических усилий в регионе. Мы всегда придерживались позиции, что такие споры должны решаться путем дипломатии и диалога. Мы призываем обе стороны найти дипломатические пути для достижения прочного мирного решения», — заявил представитель Индии в ООН.

Он добавил, что Индия продолжает подтверждать, что международное право, Устав ООН и уважение территориальной целостности и суверенитета всех государств должны быть основой мирового порядка.