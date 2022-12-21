Ирландия серьезно обеспокоена закрытием Лачинского коридора, которое началось 12 декабря и имеет серьезные последствия для местного населения.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил представитель Ирландии в ООН на обсуждении в Совете Безопасности ООН ситуации вокруг Лашинского коридора.

«Без свободного передвижения людей, продуктов питания, товаров и медикаментов по этому жизненно важному коридору население Нагорного Карабаха, несомненно, этой зимой столкнется с гуманитарной катастрофой. Как Совет Безопасности, мы должны сделать все возможное, чтобы избежать этого и не допустить, чтобы на наших глазах разворачивалась еще одна техногенная катастрофа.

Поэтому Ирландия призывает власти Азербайджана немедленно и без предварительных условий восстановить свободное и безопасное передвижение по Лачинскому коридору в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года», — сказал представитель Ирландии.

Он напомнил, что как участники Международного пакта о гражданских и политических правах Армения и Азербайджан обязаны обеспечивать право на мирные собрания и уважать его реализацию, следя при этом за тем, чтобы оно не наносило ущерба общественной безопасности, здоровью и правам и свободам других лиц. .

«Сейчас время сдержанности и деэскалации, время ограничения риторики и воздержания от угроз и провокаций. Пришло время продолжить важные усилия по примирению, предотвращая дальнейшие ненужные человеческие жертвы.

Проблемы могут и должны решаться посредством диалога и консультаций между заинтересованными сторонами. Мы приветствуем шаги, предпринятые руководителями Армении и Азербайджана для преодоления разногласий и достижения прочного и стабильного мира в регионе.

Ирландия поддерживает согласованное, всеобъемлющее и устойчивое решение вопросов, включая долгосрочный статус Нагорного Карабаха. Мы выражаем нашу полную поддержку формату Минской группы ОБСЕ для продвижения этого вопроса. Мы также поддерживаем продолжающееся активное участие Европейского союза в поддержке сторон в важной задаче мирного урегулирования оставшихся вопросов, в том числе в рамках процесса диалога в Брюсселе», — заявил представитель Ирландии в ООН, добавив, что их цель с другими ЕС членов заключается в достижении прочного мира на Южном Кавказе.