В результате закрытия Азербайджаном Лачинского коридора невозможно ежедневно доставлять из Армении в Арцах 400 тонн продуктов питания и медикаментов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом распространил информационный штаб Арцаха.

«Прошло 10 дней, Арцах находится в полной блокаде.

Утром 12 декабря азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом закрыла Лачинский коридор, который является единственной дорогой, соединяющей Арцах с Арменией и внешним миром.

В результате действий Азербайджана 120-тысячное население Арцаха, из которых 30 тысяч – дети, оказались в гуманитарном кризисе. 1100 граждан, из которых 270 несовершеннолетних, не имеют возможности вернуться домой из-за перекрытия дорог.



Более двух десятков пациентов с серьезными проблемами со здоровьем, 13 из которых дети, находящиеся в отделениях реанимации медицинских учреждений Арцаха, нуждаются в немедленной транспортировке в Армению. 350 пациентов не могут получить лечение в Армении.

В Арцахе все запланированные операции временно приостановлены.

Невозможно каждый день доставлять из Армении в Арцах 400 тонн продуктов питания и медикаментов. Полная транспортная блокада грозит нехваткой продовольствия, медикаментов и топлива», — говорится в сообщении.