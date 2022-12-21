Председатель комитета по европейской интеграции Национального собрания Армении Арман Егоян подчеркивает тот факт, что вопрос о закрытии азербайджанцами единственной дороги, соединяющей Арцах с миром, был интернационализирован в результате обсуждения в Совете Безопасности ООН, и в настоящее время об этой проблеме знает весь мир.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Егоян сказал на пресс-конференции с журналистами в Национальном Собрании, имея в виду обсуждение ситуации с Лачинским коридором на заседании Совета безопасности ООН. Депутат отметил, что речью дело не заканчивается, речь имеет значение. Эти страны проводят политику, которая в большей или меньшей степени соответствует этим выступлениям, и это влияет на ситуацию.

«Учитывая соотношение вчерашних выступлений, думаю, есть вероятность, что дорога будет открыта. Важно, что вопрос вошел в международную повестку, важно, чтобы были слова о том, что Азербайджан не хочет быть услышанным, и об этом сказали. Важно отметить, что проблема была интернационализирована. Я имею в виду, что весь мир теперь знает об этой проблеме. Только это осознание уже является инструментом либо для улучшения ситуации «на местах», либо для того, чтобы не ухудшить ее», — сказал Егоян.

И в этом случае азербайджанцы откроют Лачинский коридор, подчеркнул депутат. «Дорога может быть открыта в двух случаях: либо когда требования блокирующих будут выполнены, либо когда блокирующие увидят, что их требования не могут быть выполнены и нельзя требовать выполнения этих требований. На мой взгляд, мы должны двигаться вперед со вторым вариантом. При первом варианте нам просто некуда двигаться», — сказал Егоян.

С 12 декабря по настоящее время Азербайджан продолжает закрывать единственную магистраль, соединяющую Арцах с миром, Лачинский коридор, ссылаясь на ложные экологические причины. Совет Безопасности ООН обсудил вопрос Лачинского коридора на внеочередном заседании, выступили представители государств-членов, в основном подчеркнув необходимость сохранения положений трехсторонней декларации от 9 ноября, для обеспечения свободного и безопасного передвижения по Лачинскому коридору.