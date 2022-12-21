Азербайджан не ответит ни на один призыв, пока его не загонят в тупик и не повысят практическую цену его действий или бездействия.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил советник государственного министра Арцаха Артак Бегларян, который несколько дней проводит сидячую забастовку перед офисом ООН в Армении.

«Эта цена может быть финансовой, политической, военно-политической. Санкции могут быть применены к самому Ильхаму Алиеву или его родственникам, но мы должны поднять цену, у нас нет другого выхода. И эту цену должно поднять международное сообщество, и здесь Республика Армения должна сыграть очень большую роль», — сказал Бегларян.

По словам советника государственного министра Арцаха, действия Армении и Арцаха должны быть направлены не на снижение репутации и моральных побед Азербайджана, а на ущемление практических интересов Азербайджана.