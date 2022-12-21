Уже достаточно долгое время, как жители Арцаха (Нагорный Карабах) изолированы от внешнего мира из-за закрытия группой азербайджанцев дороги жизни, связывающей Арцах с Арменией в первую очередь. На фактах доказано, что эти субъекты, называющие себя «экологами», не имеют ничего общего с экологическим движением и представляют различные круги правительственных и военных структур, специальных служб Азербайджана.

Уже 10-й день они изолируют население Арцаха, лишают их элементарных гуманитарных прав и возможностей обеспечить свои жизненные потребности, создавая для населения гуманитарную катастрофу.

В настоящее время население Арцаха составляет более 120 000 человек. Эта цифра сопоставима с населением, к примеру, Орлеана (Франция), Кембриджа (Великобритания), Цюриха (Швейцария). Невозможно поверить, что окажись в такой ситуации указанные города/регионы, мировое сообщество сохраняло бы молчание и бездействие.

Военно-политическое руководство Азербайджана, координирующее действия так называемых «экологов», нарушают не только трёхсторонние договоренности, достигнутые 9 ноября 2020 года, но и международные конвенции и договора по вопросам прав человека, достигнутые в ООН и принятые большинством стран мира.

Национальная академия наук Республики Армения (НАН Армении) крайне обеспокоена проводимой Азербайджанским государством политикой в современных крайне сложных условиях. НАН Армении призывает всех своих международных партнеров, международные сообщества, международные научные и гуманитарные организации поднять свой голос протеста во избежание опасности нового геноцида армянского народа и, в первую очередь, населения Арцаха.

Мы призываем оказать содействие армянскому народу в поиске и выработке соответствующих решений для урегулирования создавшейся крайне опасной ситуации. В противном случае мы поставим мир перед фактом злостного нарушения прав человека как высший ценности демократических стран и народов, фактом нового геноцида армянского народа в Арцахе уже в 21 веке.

Отдел по пропаганде науки и связям с общественностью НАН Армении