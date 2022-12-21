Спикер НС Ален Симонян негативно оценивает выступление представителя России в Совбезе ООН, отмечая, что союзник мог бы сделать более адресное обращение.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами сказал Ален Симонян, коснувшись итогов заседания Совета безопасности ООН относительно ситуации вокруг Лачина.

«Это сделали страны, не имеющие тесных отношений с Арменией. Думаю, Россия либо не может, либо не хочет, либо и не хочет, и не может одновременно», — сказал Симоньян, отвечая на вопрос, как он оценил выступление российского представителя на Совет Безопасности ООН.

Ален Симонян отметил, что ожидал такой реакции со стороны России.

«В любом случае, я не удивлен. Эти последние действия, эти последние инциденты показали, что можно было ожидать такой реакции, такой оценки со стороны Москвы», — добавил он.

По словам спикера НС, такая реакция может быть связана с тем, что это зона ответственности миротворцев, и таким образом они хотят снизить свою ответственность.