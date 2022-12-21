2022-й спортивный год для Армении стал рекордным по количеству завоеванных медалей. Как сообщает «Арменпресс», об этом в ходе встречи с журналистами заявил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян.

«Цифры говорят об участии спортсменов в международных турнирах. Спорт очень измерим. Есть медаль, есть результат. В настоящее время у Армении 306 медалей, 104 из которых золотые. Это лучший результат», — сказал он.

Говоря о строительстве спортивных объектов и ходе строительных работ, Гилоян подчеркнул, что Арташатский легкоатлетический стадион будет готов в апреле следующего года. Строительные работы спортивной школы имени Артура Алексаняна идут большими темпами, и есть цель провести в этой спортивной школе международный турнир.

Спортивная школа тяжелой атлетики Симона Мартиросяна будет готова в ближайшие два месяца. В ближайшие годы будут готовы и спортивные школы бокса имени Артура Абрахама и Вика Дарчиняна.

Есть большая вероятность, что в 2023 году в Ереване пройдет чемпионат Мира по самбо.

Касаясь зимних видов спорта, замминистра ОНКС подчеркнул, что в ближайшее время в Ереван прибудет президент Международной федерации лыжного спорта. «Нам предстоит многое сделать в зимних видах спорта. Спортинвентарь стоит очень дорого, но это не оправдание. Мы должны быть в состоянии собрать средства. Сейчас мы подводим итоги программ, связанных с зимними видами спорта», — сказал он.