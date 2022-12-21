В то время как напряженность между Турцией и Грецией сохраняется, председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес сделал заявление по поводу закупки Анкарой F-16 и оборудования для модернизации у США.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Kurdistan24,

Он сослался на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от 11 декабря, в котором он сказал, что «если Афины не сохранят спокойствие, мы нанесем удар». Выступая в Сенате, Менендес рассказал о заявлениях Эрдогана.

«Это не только тревожно, но и неприемлемо».

Во время своего выступления Менендес показал фотографию Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Ибрагимом Раиси, сказав:

«Помимо давлений, оказываемых Эрдоганом в его собственной стране, его дипломатическая политика также абсолютно ужасна.

Если противостояние нарушениям прав человека делает меня врагом Эрдогана, если противостояние поддержке оружия Азербайджаном для уничтожения мирного армянского населения делает меня врагом Эрдогана, если заявление о том, что Турция должна признать Южный Кипр и уважать территориальную целостность Греции, делает меня враг Эрдогана, то я буду носить этот титул с гордостью», — добавил он.

«Как председатель сенатского комитета по международным отношениям я не одобрю продажу F-16 до тех пор, пока Эрдоган не прекратит свое агрессивное поведение по всему региону», — сказал Менендес.