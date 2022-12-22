Бывший член мужской сборной Армении по шахматам Левон Аронян сослался на закрытие Азербайджаном Лачинского коридора, призвав все силы помочь разблокировать Арцах.

«В этот момент, когда весь мир готовится к зимним праздникам, 120 тысяч армян, проживающих в Нагорном Карабахе, уже 10 дней находятся в осаде. Они сталкиваются с экзистенциальной угрозой со стороны Азербайджана, который различными незаконными методами блокирует единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией», — написал Аронян.

Он добавил, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года говорится, что дорога должна оставаться открытой и обеспечивать надежную связь между Арцахом и Арменией.«Сейчас российские миротворческие силы высмеиваются азербайджанскими «экологами», которые под разными надуманными предлогами блокируют дорогу.

В то время как мы видим, как различные организации осуждают эти провокационные действия официальных лиц Азербайджана, время идет, дети не могут вернуться домой, больницы испытывают трудности с поставками, а нехватка продовольствия неизбежна. Я призываю всех, кто в силах помочь моей родине, распространяя послание и находя способы помочь нуждающимся людям», — написал Аронян, сообщает «Арменпресс».

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