Закрытие Азербайджаном Лачинского коридора вызывает гуманитарный кризис. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил конгрессмен США Лори Трахан, представляющая в Палате представителей Массачусетс.

«Блокирование Азербайджаном Лачинского коридора вызывает гуманитарный кризис. Тысячи семей находятся в опасности из-за этой необоснованной агрессии. Я еще раз призываю Госдепартамент помочь найти дипломатическое решение», — написала Трахан на своей странице в Twitter.

Как ранее сообщало «Арменпресс», члены Конгресса США продолжают поднимать вопрос блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Члены комитета по делам Армении Конгресса США распространили сообщение, в котором осудили Азербайджан за закрытие Лачинского коридора.