С прошлой недели кризис, возникший в Лачинском коридоре, не разрешился, кроме одного: подача природного газа в Нагорный Карабах восстановлена. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе очередного заседания правительства.

«Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Сотни семей остаются разделенными, сами того не желая, по разные стороны блокады. В Нагорном Карабахе ощущается нехватка ряда товаров первой необходимости, в том числе продуктов питания», — сказал премьер-министр.

По словам премьер-министра, действия Азербайджана по закрытию Лачинского коридора являются незаконными и грубо нарушают его международные обязательства, в частности положения трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года. «Согласно пункту 6 декларации, как я неоднократно говорил, Лачинский коридор находится под контролем миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе, и Азербайджанская Республика гарантирует безопасность граждан, транспортных средств и грузов, движение по Лачинскому коридору», — сказал премьер-министр.