Обязательство, зафиксированное в п. 6 заявления от 9 ноября 2020 года, то есть держать под контролем Лачинский коридор, также не выполняется миротворческим контингентом Российской Федерации.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.

«Де-факто получается, что обязательство, зафиксированное в трехсторонней декларации, то есть держать под контролем Лачинский коридор, не выполняется и миротворческими войсками Российской Федерации. Конечно, что-то подобное происходит в результате неправомерных действий Азербайджана, но это не меняет ситуации, потому что основная цель миротворческих войск Российской Федерации – не допустить подобного беззакония и, в частности, удерживать Лачинский коридор под контролем», — сказал Пашинян.