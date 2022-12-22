Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Республика Армения направила Азербайджану свои предложения по мирному договору. Армения готова подписать соглашение по этому содержанию.

Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр заявил в ходе очередного заседания правительства Армении.

«Республика Армения направила Азербайджану свои предложения по мирному договору, и мы готовы подписать договор с таким содержанием. Надеюсь, что ответ Азербайджана тоже будет положительным», — сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, армянская сторона несколько месяцев назад направила Азербайджану свои предложения, касающиеся дальнейшей работы комиссии по демаркации границы и вопросам пограничной безопасности, однако ответа Армения пока не получила.

«Республика Армения передала Азербайджану свои предложения по возобновлению регионального сообщения и готова пойти по этому пути для немедленного решения вопроса. Несколько месяцев назад Республика Армения направила Азербайджану свои предложения по обеспечению безопасности границ, но до сих пор мы не получили ответа.

Должен сказать, что эти предложения включают решение проблемы оккупированных территорий Республики Армения. Наша позиция остается прежней, что Азербайджан должен прекратить оккупацию суверенных территорий Республики Армения, а его войска должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения», — подчеркнул Пашинян.