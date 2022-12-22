Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает необходимым направить в Нагорный Карабах, Лачинский коридор, миссию ООН или ОБСЕ по установлению фактов.

Как сообщает «Арменпресс», Пашинян подчеркнул это в своем выступлении на заседании правительства, коснувшись вопроса Лачинского коридора.

«Мы видим, что гуманитарный кризис, возникший вокруг Нагорного Карабаха, получил достаточно большой международный резонанс. Накануне в Совете Безопасности ООН состоялась важная дискуссия по этому вопросу. Разные страны и международные организации продолжают озвучивать четкую оценку создавшейся ситуации», — сказал Пашинян.

Премьер-министр поблагодарил все страны и международные организации, армянские и диаспорские организации и отдельных лиц, профессиональные группы, давшие четкую оценку, прилагающие усилия для повышения международной наглядности ситуации вокруг Лачинского коридора.

«Мы должны активизировать наши совместные усилия в этом направлении. Активность международного сообщества в урегулировании нагорно-карабахской проблемы должна значительно возрасти. Необходимо активно работать для направления в Лачинский коридор в Нагорном Карабахе миссии по установлению фактов ООН или ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ», — сказал премьер-министр.

С 12 декабря по настоящее время Азербайджан продолжает закрывать единственную магистраль, соединяющую Арцах с миром, Лачинский коридор, ссылаясь на ложные экологические причины. Совет Безопасности ООН обсудил вопрос Лачинского коридора на внеочередном заседании, выступили представители государств-членов, в основном подчеркнув необходимость сохранения положений трехсторонней декларации от 9 ноября, для обеспечения свободного и безопасного передвижения по Лачинскому коридору.