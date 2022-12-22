Художественный фильм режиссера Джессики Вудворт «Лука» (рабочее название «Крепость») включен в программу одного из самых престижных мировых фестивалей, конкурсной программы «Большой экран» Роттердамского международного кинофестиваля в Нидерландах.

Как сообщает «Арменпресс», Национальный киноцентр Армении сообщает, что Армения имеет как финансовое, так и творческое участие в фильме: она получила финансовую поддержку киноцентра, а одним из двух главных действующих лиц является армянский актер Самвел Тадевосян. Его коллегами по фильму являются известная голливудская актриса Джеральдин Чаплин и титулованный актер Джонас Смолдерс. Фильм снимался на Сицилии.

Национальный киноцентр Армении поздравляет весь зарубежный творческий и технический состав фильма, создателей, сотрудничающих с компанией «Докино», включенных в фильм, и основателя-продюсера компании Анжелу Франгян с этим уникальным сотрудничеством.

Фильм совместного производства Бельгии, Италии, Нидерландов, Болгарии и Армении. Армения, создав команду с Болгарией, смогла получить поддержку от Euroimage как полноценного продюсера, что стало для Армении первым подобным опытом, создавшим возможность принести в Армению немного денег.