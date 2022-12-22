Онлайн-заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) состоялось 21 декабря под председательством вице-премьера, министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску, страны, председательствующей в Черноморском экономическом сотрудничестве, в котором участвовал заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, оценивая усилия молдавского председательства по развитию экономического сотрудничества в непростой для региона период, заместитель министра Ваге Геворкян в контексте празднования 30-летия ОЧЭС, которое отмечается в этом году, подчеркнул важность повышения эффективности структуры и необходимость пересмотра документа «Экономической повестки ОЧЭС», в отношении которого Республика Армения представила свои предложения. Он также коснулся деятельности последнего периода Армении в рамках организации и предпринятых мер.

В своем выступлении Ваге Геворкян сообщил о двузначном экономическом росте, зафиксированном в Армении в этом году, значительном увеличении объема внешней торговли, что касается и двусторонней торговли со странами региона СНГ.

Коснувшись вопроса агрессии Азербайджана против народа Арцаха и Армении и продолжающейся оккупации суверенных территорий Республики Армения, заместитель министра иностранных дел отметил, что они серьезно угрожают перспективам мира и стабильности в регионе. В этом контексте он указал на продолжающееся блокирование Азербайджаном Лачинского коридора, что с одной стороны открыто нарушает ключевые положения трехсторонней декларации от 9 ноября, а с другой стороны вызывает гуманитарный кризис в Арцахе.

По итогам встречи ОЧЭС принял резолюции и решения, а также утвердил кандидатуру Армении на координирование Рабочей группы по туризму на 2025-2026 годы. В итоге председательство в ОЧЭС перешло к Сербии.