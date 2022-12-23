Итак, на десятый день блокады единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, Европейский суд по правам человека, куда Армения обратилась, обнародовал свое решение.

Высокий европейский суд, ссылаясь на ст. ст. 39 и 41 своего Регламента (обе касаются сугубо процедуры обсуждения вопросов), постановил обязать Азербайджан

принять все необходимые и достаточные меры для обеспечения передвижения тяжелобольных лиц, нуждающихся в медицинской помощи в Армении, по Лачинскому коридору, а также безопасного передвижения лиц, оставшихся без крова или нуждающихся в средствах к существованию.

В решении также отмечается, что на данный момент является спорным вопрос о наличии контроля со стороны Азербайджана над «Лачинским коридором», а также учитывая обязательства, взятые Азербайджаном в соответствии с пунктом 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о том, что Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Таким образом, ЕСПЧ в качестве промежуточной меры обязал Азербайджан обеспечить проезд по Лачинскому коридору нескольких групп лиц — естественно, армянского происхождения, ибо иск в ЕСПЧ представила Армения, а в Нагорном Карабахе испокон веков живут армяне, которых сегодня держит в осаде Азербайджан.

Из логики решения ЕСПЧ возникает вопрос: почему в качестве «применения обеспечительных мер в отношении Азербайджана» указаны отдельные группы лиц — тяжело больные, нуждающиеся в медицинской помощи в Армении, а также лица, оставшиеся без крова или нуждающиеся в средствах к существованию.

Конечно, европейские судьи прекрасно осведомлены, что жители Нагорного Карабаха из-за блокады непризнанной республики на территории Армении не остались без крова над головой и без еды. Администрации приграничных регионов Армении позаботились о них. А что дальше?

Опять-таки по логике ЕСПЧ, они не попали в категорию возвращенцев домой. Ведь семьи, близкие родственники остались в осаде азеров.

В решении ЕСПЧ нет ни слова и о свободном передвижении армянского населения Нагорного Карабаха.

Напомним, что Армения подавала иск в ЕСПЧ о принуждении Азербайджана открыть Лачинский коридор, чем и была бы обеспечена безопасность движения из Армении в Карабах.

Почему суд установил совершенно иной критерий — по коридору немедленно нужно обеспечить передвижение больных и людей, оставшихся без средств к существованию, непонятно.

Впрочем, понятно. Азербайджан также обратился в ЕСПЧ. Его иск также будет обсужден.

Что наврал Алиев в этом документе, наверное, скоро станет известно. Станет также известно, не пахнет ли нефтью окончательный вердикт ЕСПЧ.

Впрочем, Европейский суд по правам человека в среду частично удовлетворил ходатайство властей Армении по поводу Лачинской дороги, отказав Еревану по части применения к Баку обеспечительных мер о её «разблокировке», сообщает официальный сайт ЕСПЧ.

Согласно материалам суда, правительство Армении выступило с требованием применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры, наложив на Баку обязательства по «разблокировке «Лачинского коридора», «разрешению безопасного проезда тяжелобольных и других армян», оставшихся в Карабахе, а также «восстановить подачу природного газа».

В ЕСПЧ обратили внимание, что в Ереване считают, что участники экологической акции «перекрыли» движение на дороге в Лачинском районе Азербайджана, помешав «проезду тяжелобольных» в Карабахском регионе Азербайджана с целью лечения в Армению и остановив поставки продуктов питания и других предметов первой необходимости.

Обратим внимание на формулировку суда: «Карабахский регион Азербайджана». И это при том, что Азербайджан – и это он уже не скрывает, — готовит геноцид армянского населения Карабаха. Да, Карабах — международно не признанная республика. Но в данный момент акцентирование его принадлежности Азербайджану весьма опасна для населения НК. Этот момент должны учитывать все международные организации, ибо Азербайджан каждый Божий день доказывает, что Карабах никогда не может быть в составе Азербайджана, превратившего арменофобию в государственную доктрину.

А пока в осаде и гуманитарном кризисе остаются 120 тысяч армян Нагорного Карабаха, 30 тысяч из которых – дети. Не могут вернуться домой 1100 гражданских лиц Нагорного Карабаха, из коих 270 – дети. В Карабахе прекращены все плановые операции из-за нехватки электроэнергии, медикаментов – нет возможности ежедневно доставлять в Карабах 400 тонн продуктов и предметов первой необходимости, необходимых для жизнедеятельности Нагорного Карабаха…