По итогам обсуждения в СБ ООН не было принято никакой резолюции, из которой можно было бы понять, какие действия страны-члены СБ ООН готовы предпринять для разблокирования дороги и наказания государства-агрессора, то бишь Азербайджана, и собирается ли СБ ООН внять призыву Армении и развернуть в Бердзорском (Лачинском) коридоре миссию по установлению фактов.

Обсуждение в Совете Безопасности ООН 20 декабря ситуации вокруг заблокированного с 12 декабря Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора, являющегося единственной связью Арцаха/Нагорного Карабаха с Арменией, завершилось практически единодушным призывом-требованием постоянных и непостоянных членов СБ к Азербайджану незамедлительно и без предварительных условий разблокировать его и обеспечить свободное передвижение людей и товаров для недопущения гуманитарной катастрофы в Арцахе.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отметил, что итоги обсуждения четко указывают на прочный и однозначный международный консенсус в отношении немедленного и безоговорочного открытия заблокированного Азербайджаном Лачинского коридора.

МИД Республики Арцах приветствовал тот факт, что ключевой орган столь влиятельной международной организации созвал по данному вопросу чрезвычайное заседание, что уже свидетельствует о серьезной озабоченности международного сообщества сложившейся ситуацией, а также вероломной политикой Азербайджана.

«Осуждение и критика международным сообществом политики этой страны нашли свое отражение в выступлениях представителей государств-членов Совета Безопасности ООН. Народ Арцаха сталкивается с гуманитарной катастрофой, что не может и не должно быть проигнорировано. Надеемся, что международное сообщество предпримет также конкретные шаги для разблокирования Арцаха. Стабилизировать ситуацию в регионе и создать предпосылки для прочного и продолжительного мира возможно только, применив соответствующие санкции к Азербайджану», — отмечает МИД Республики Арцах.

««Мы видели, что многие страны отреагировали очень жестко, призвав Азербайджан прекратить осаду и блокаду, что для нас важно. Теперь ждем последствий. Что, применять санкции будут только тогда, когда народ Арцаха погибнет от голода? Если так, то санкции после этого нам не понадобятся», — написал врио главы МИД Арцаха Давид Бабаян на своем ТГ-канале.

Действительно, по итогам обсуждения в СБ ООН не было принято никакой резолюции, из которой можно было бы понять, какие действия страны-члены СБ ООН готовы предпринять для разблокирования дороги и наказания государства-агрессора, то бишь Азербайджана. Непонятно также, собирается ли СБ ООН внять призыву Армении и развернуть в Бердзорском (Лачинском) коридоре миссию по установлению фактов, озвученному постоянным представителем РА при ООН Мгером Маргаряном.

Армянский дипломат отметил, что продолжающееся блокирование Бердзорского (Лачинского) коридора не является единичным случаем, это в очередной раз свидетельствует о системном насилии, возглавляемом властями Азербайджана, целью которого является подвергнуть народ Нагорного Карабаха этнической чистке. Маргарян подчеркнул, что если Азербайджан заинтересован в независимой оценке экологической ситуации, то следует рассмотреть возможность направления миссии ООН по установлению фактов для изучения вопроса.

Заявления Азербайджана о том, что он урегулировал нагорно-карабахский конфликт и даже отменил название территории, населенной армянами на протяжении тысячелетий, являются ярким свидетельством наличия признаков целенаправленной политики геноцида. Продолжение участия международного сообщества как единственно возможный способ гарантировать права и безопасность народа Нагорного Карабаха, отметил он.

«Мы призываем Совет Безопасности ООН предпринять шаги, чтобы потребовать от Азербайджана полного соблюдения положений трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года и немедленно и безоговорочно снять блокаду Лачинского коридора, устранив все препятствия для безопасной и надежной организации транспортного сообщения, а также развернуть в Нагорном Карабахе, Лачинском коридоре миссию по установлению фактов для оценки местной гуманитарной ситуации, обеспечения беспрепятственного доступа агентств ООН в гуманитарных целях в НК. Армения призывает Совет Безопасности выполнить свой долг по поддержанию международного мира и безопасности, принять надлежащие меры и безоговорочно осудить агрессивные действия Азербайджана, которые представляют собой экзистенциальную угрозу народу Нагорного Карабаха, его праву жить свободно и с достоинством, не опасаясь репрессий извне», — заключил представитель Армении.

На заседании СБ ООН ряд стран дал соответствующие оценки действиям Азербайджана и подчеркнул необходимость срочного и безоговорочного снятия блокады с Нагорного Карабаха. Однако, если со стороны международного сообщества не будет предпринято каких-либо конкретных шагов, Азербайджан продолжит свои преступления — не снимет блокаду, либо снимет частично, а через какое-то время вновь попытается достичь своих основных целей — установления полного контроля над Бердзорским коридором и арцахскими рудниками, заявил журналистам советник госминистра Арцаха Артак Бегларян.

Кстати, тема рудников поднималась в ходе обсуждений в СБ ООН. Ее, в частности, осторожно коснулись в своих выступлениях представители Албании и России.

Представитель Албании Ферит Хочха, подчеркнув необходимость свободного передвижения людей и товаров по Бердзорскому коридору, вместе с тем, касаясь опасений, связанных с эксплуатацией природных ресурсов, сказал, что Албания призывает обе стороны найти решения путем полномасштабных переговоров.

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева, выразив обеспокоенность РФ информацией о блокировании Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом, отметила, что при подписании соглашения от 9 ноября 2020 г. «стороны взяли на себя обязательства обеспечивать выполнение положений заявления и не создавать угроз гражданскому населению» и высказала надежду, что «движение транспортных средств будет полностью восстановлено в ближайшем будущем». При этом она сообщила, что «согласовываются параметры посещения азербайджанских экологов месторождений полезных ископаемых в Нагорном Карабахе».

Вот как не вопросить: «А это разве прописано в упомянутом Евстигнеевой трехстороннем заявлении?». И почему о том, что Азербайджан практически не выполняет положений этого заявления Россия не говорит? И по какому такому праву т.н. «азербайджанские экологи», а точнее азербайджанские спецназовцы должны посещать рудники Арцаха, который в 1991 г. в соответствии со всеми существовавшими на тот момент законами вышел из состава Азербайджанской ССР и к независимому Азербайджану и его т.н. территориальной целостности не имеет никакого отношения? Потому что независимость Республики Арцах не признана международным сообществом, члены которого преследуют в данном случае в нашем регионе свои корыстные интересы? Кто решил, что границы образовавшихся после демонтажа СССР государств должны проходить по линиям административных границ советских республик, которые чертились по прихоти союзного центра?

Судя по всему, согласование параметров посещения азербайджанцами арцахских рудников и есть те предложения, ответы на которые ждет Россия (читай).

Почему Россия решила допустить азербайджанцев к рудникам Арцаха, права на эксплуатацию которых, как выяснило Радио Азатутюн, 25 лет назад были проданы властями Азербайджана компании Anglo-Asian Mining, зарегистрированной в Великобритании? Имеет ли Россия там свою долю или не может противостоять требованиям Баку, точнее, руководящей ныне Азербайджаном Турции?

Напомним, что британская компания Anglo-Asian Mining обратилась в ООН и к ряду зарубежных стран с просьбой помочь восстановить свои права на разработку ряда месторождений полезных ископаемых в Карабахе и обеспечить безопасный физический доступ сотрудников компании к золотому руднику Гизыбулаг (Дрмбон), медно-молибденовому руднику Демирли (Кашен) и на прилегающие территории. Компания направила обращение с той же просьбой в Госдепартамент США, Министерство иностранных дел Великобритании и Европейский союз.

«В настоящее время эти два рудника находятся в зоне ответственности российских миротворческих сил и в них ведется незаконная добыча золота и других полезных ископаемых армянскими и другими компаниями», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Так или иначе, а прозвучавшие на заседании СБ ООН призывы Азербайджан пропустил мимо ушей. Для него подобные сотрясения воздуха — что мертвому припарки.

Бердзорский (Лачинский) коридор остается заблокированным азербайджанскими спецназовцами. Судя по распространившимся в соцсетях видео, миротворцы уже даже собственные колонны провозить по нему не могут или не всегда могут. Вероятно, хотят показать, что коридор закрыт не частично, как сказал в СБ ООН представитель России, а полностью.

Зато посла Турции в Азербайджане Джахида Бахчи блокирующие Бердзорский коридор азербайджанские спецназовцы встретили на ура. Появление там турецкого посла — еще одно свидетельство того, что операция «Лачинский коридор» разработана именно Турцией и что именно она руководит не только ВС Азербайджана, но и рулит всей этой квази страной и хочет рулить всем регионом и далеко за его пределами.

Арцах же уже почти две недели пребывает в блокаде. Азербайджан разблокировать гуманитарный коридор не собирается. Призывы членов СБ ООН и даже решения Европейского суда по правам человека, который удовлетворил иск Армении и применил к Азербайджану промежуточные меры, ему не указ.

Если страны-члены СБ ООН действительно не хотят повторения в Арцахе ужасов Геноцида армян, организованных в начале ХХ века властями Турции, значит, они должны принять действенные шаги по предотвращению замышляемого азербайджано-турецким террористическим тандемом очередного преступления против человечности.

Нужны жесткие меры.