Смбатян и немец Линус Эммерики стали бронзовыми призерами соревнования смешанных пар среди спортсменов до 17 лет.

В одиночном разряде девушек армянка, преодолев групповой раунд, победила в 1/8 финала гречанку Ставриани Павлиду со счетом 21:15, 21:6. А на следующем этапе Смбатян проиграла израильской бадминтонистке Алине Бергельсон (21:11, 21:14).

В парном соревновании девушек наша соотечественница, выступая с немкой Ниной Стеффес, проиграла в 1/16 финала будущим серебряным призерам турнира Анне Стюарт (Англия) и Годе Ванкевикиуте (Литва).