В ноябре 2022 года был установлен новый рекорд зарегистрированных и оплачиваемых рабочих мест в Республике Армения. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе очередного заседания правительства.

«Впервые в истории Третьей республики количество рабочих мест превысило 700 тысяч. По ноябрьским данным, имеется 701 тыс. 451 рабочее место. Таким образом, с мая 2018 года в Республике Армения создано 153 тысячи 462 рабочих места и зафиксирован рост на 28 процентов», — сообщил Пашинян.

По словам премьер-министра, по сравнению с маем 2018 года фонд брутто-зарплаты в Республике Армения увеличился почти вдвое, увеличившись на 89 млрд 120 млн драмов или 92,3 процента.

«По сравнению с ноябрем 2021 года среднемесячная заработная плата увеличилась на 44 тысячи 930 рублей или на 20,4 процента. Это означает, что наши работающие соотечественники успешно противостояли инфляции, потому что инфляция намного ниже — 8,5 процента», — заключил Пашинян.