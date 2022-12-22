Армянские организации Западной Америки выступили с совместным заявлением в связи с блокадой Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс», в заявлении, в частности, говорится:«120-тысячное население Арцаха уже неделю находится под блокадой, введенной Азербайджаном закрытием Лачинского коридора.

Лишенные продовольствия, медикаментов и права на свободное передвижение армяне Арцаха переживают серьезную гуманитарную катастрофу.С сожалением отмечаем, что усилия российских миротворцев не дали желаемых результатов по пресечению провокаций и антиармянских действий азербайджанской стороны.

Международное сообщество не должно оставаться равнодушным или довольствоваться простыми призывами к осуждению, которые игнорируются бакинскими властями.Россия, европейские структуры и Соединенные Штаты Америки обязаны помогать гражданскому населению, проживающему и работающему в Нагорном Карабахе.

Странам, уделяющим приоритетное внимание защите прав человека, следует предпринять практические шаги по доставке различной гуманитарной помощи людям, страдающим от зимних погодных условий.Армянская община Лос-Анджелеса строжайше осуждает геноцидальную политику Азербайджана, направленную на изгнание армян.

Мы требуем от Белого дома принятия практических мер, в том числе организации гуманитарного воздушного транспорта и доставки большого количества продуктов питания, медикаментов, больничного оборудования и других необходимых товаров в Степанакертский аэропорт, для обеспечения физического существования арцахских армян на их исторической родине.

Мы призываем членов Палаты представителей и Сената присоединиться к волне осуждения, ввести санкции против Азербайджана и реализовать Резолюцию № 907, запрещающую все виды военной помощи этой стране.Эти последние события, среди которых и прекращение подачи газа, еще раз доказывают, что Нагорный Карабах не может стать частью Азербайджана.

Международное сообщество должно подтвердить эту реальность, признав право арцахских армян на свободное самоопределение», — говорится в заявлении.Заявление подписали:

Руководящий совет Социал‑демократической партии «Гнчак» Западной Америки Центральный комитет АРФД Западной АмерикиРегиональный офис Рамкавар Азатакан в Западной АмерикеАрмянская Ассамблея АмерикиСоюз молодежи «Кайц»Армяно-американский совет Федерация молодежной партии Дашнакцутюн Армении, Центральный офис Западной АмерикиАрмянское юридическое обществоСовет по правам армян Армянский Спортивный Союз Армянское общество милосердия, Западноамериканский районный офисВсеобщий армянский благотворительный союз, Западный регионАрмянский евангелический союз Северной АмерикиАрмянский союз Стамбула.

Также отмечается, что добавление структур к вышеупомянутому заявлению продолжается.