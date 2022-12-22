Национальное Собрание Республики Арцах обратилось в ООН с просьбой направить в Республику Арцах и прилегающие территории группу мониторинга в рамках Программы по окружающей среде (ЮНЕП). Как сообщает «Арменпресс», в частности, в заявлении-заявлении говорится:

«2022 год 12 декабря под ложным экологическим предлогом, в очередной раз грубо нарушив план договоренностей, достигнутых трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020 г., блокирование властями Азербайджана Лачинского коридора, единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией и внешним миром, имеет тенденцию превращаться в гуманитарную катастрофу, нарушать хрупкий мир и создавать новую региональную дестабилизацию.

Высший законодательный орган Нагорно-Карабахской Республики (Арцах) выражает признательность заинтересованным в проблеме странам, международным организациям, Совету Безопасности ООН, ЕСПЧ за реагирование на гуманитарно-кризисную ситуацию, создавшуюся в Нагорно-Карабахской Республике (Арцах), который осажден Азербайджаном.

Национальное Собрание Республики Арцах обратилось в ООН с целью разоблачения провокаций азербайджанских властей под фиктивным предлогом защиты окружающей среды, ознакомления с региональными экологическими проблемами и представления соответствующих заключений, применения необходимых международных инструментов, в частности направить группу мониторинга в Республику Арцах и прилегающие территории в рамках Программы по окружающей среде (ЮНЕП).

Мы рассчитываем разрешить возникшую в регионе кризисную ситуацию эффективными шагами».