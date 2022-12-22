Министерство труда и социальных вопросов Армении представило размер пособия по уходу за ребенком до двухлетнего возраста, которое будет установлено с 1 января 2023 года.

Как передает «Арменпресс», министерство сообщает, что в связи с уходом за ребенком, родившимся до 1 января 2023 года:

для родителя, находящегося в отпуске по уходу: 31 600 драмов РА (вместо нынешних 28 600 драмов РА),

для сельских неработающих родителей: 31 600 драмов (вместо 28 600 драмов),

для сельского родителя, находящегося в отпуске по уходу: 63 200 драмов (вместо нынешних 57 200 драмов).

В связи с уходом за ребенком, родившимся после 1 января 2023 года:

для родителя, не находящегося в отпуске по уходу: 31 600 драмов (вместо нынешних 28 600 драмов),

для родителя, находящегося в отпуске по уходу: 37 500 драмов РА (вместо 28 600 драмов РА),

для сельского родителя, находящегося в отпуске по уходу: 69 100 драмов РА (вместо 57 200 драмов РА).