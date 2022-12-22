После решения Европейского суда о применении к Азербайджану обеспечительных мер в связи с закрытием Лачинского коридора никаких ожиданий от азербайджанской стороны нет. Резолюцию следует использовать на политических и дипломатических площадках.

Об этом заявил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян на пресс-конференции в зале «Арменпресс», отвечая на вопрос, если Азербайджан и дальше будет держать дорогу закрытой, то какие инструменты можно использовать.

«Мы даже не ожидаем шагов от Азербайджана. К сожалению, набор инструментов имеет ограничения. Формально в рамках Европейской конвенции возможны следующие шаги. Во-первых, это платформа Комитета министров, на которую Суд может уведомлять о применяемых мерах, а Комитет министров, являясь основным политическим органом Совета Европы, также следит за исполнением постановлений и решений Суда. При необходимости Комитет министров должен обсудить и вмешаться в эти вопросы, понять, какие шаги необходимы политически, чтобы еще больше усилить давление на Азербайджан. Естественно, и здесь есть процедуры, вплоть до постановки вопроса о нарушении Азербайджаном своего обязательства в Европейском суде, вопроса о лишении членства в Совете Европы, но до этого еще далеко», — сказал Киракосян.

По словам представителя РА по международно-правовым вопросам, решение Европейского суда правильное и, по крайней мере, отражает объективную реальность, которую можно использовать на политико-дипломатических платформах.

«Это нужно использовать политически, потому что влияние этого решения зависит и от нашей дипломатической и политической работы», — заключил Киракосян.

21 декабря Европейский суд рассмотрел ходатайство правительства РА о применении обеспечительных мер в отношении Азербайджана. Европейский суд постановил обеспечить передвижение тяжелобольных, нуждающихся в медицинской помощи в Армении, через Лачинский коридор, а также безопасное передвижение лиц, оставшихся без крова в пути или нуждающихся в средствах к существованию. В то же время Европейский суд принял решение отдать приоритет жалобе № 4, поданной Арменией, согласно правилу 41 Регламента Суда.