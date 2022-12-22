Армения использует все свои возможности, работает над скорейшим открытием Лачинского коридора. Как сообщает «Арменпресс», в этом на брифинге с журналистами в Национальном Собрании заверил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Армения использует все свои возможности для того, чтобы мы могли использовать все возможные инструменты, которые имеются в наличии, чтобы Лачинский коридор вернулся в нормальное русло, то есть работал согласно заявлению от 9 ноября, где четко указано, что связь Нагорного Карабаха с Арменией осуществляется через Лачинский коридор, осуществляется без каких-либо препятствий», — заверил Григорян.

По его оценке, на заседании Совета Безопасности ООН были конкретные обращения по этому поводу. Армянские НПО, другие армянские организации и различные международные организации призвали к открытию Лачинского коридора. «Мы продолжаем работать в этом направлении, чтобы как можно скорее открыть Лачинский коридор», — сказал он.

По словам Григоряна, в настоящее время Армения работает по Лачинскому коридору только с международным сообществом. Министерство иностранных дел работает в этом направлении.

Ссылаясь на замечание о том, что мы не видим конкретных результатов после заседания Совбеза ООН, Григорян подчеркнул: «Мы еще не видели. Естественно продолжаем работу по открытию коридора. Армения призывает международное сообщество, будь то ООН, ОБСЕ или Минская группа ОБСЕ, направить миссию в Лачинский коридор, чтобы мы могли разрешить эту ситуацию».

Он подчеркнул, что в настоящее время в осаде находятся 120 тысяч армян.

С 12 декабря по настоящее время Азербайджан продолжает закрывать единственную магистраль, соединяющую Арцах с миром, Лачинский коридор, ссылаясь на ложные экологические причины. Совет Безопасности ООН обсудил вопрос Лачинского коридора на внеочередном заседании, выступили представители государств-членов, в основном подчеркнув необходимость сохранения положений трехсторонней декларации от 9 ноября, для обеспечения свободного и безопасного передвижения по Лачинскому коридору.