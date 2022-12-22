Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян подчеркивает, что ответственность за беспрепятственное движение через Лачинский коридор несут миротворческие силы РФ.

Как сообщает «Арменпресс», Григорян подчеркнул это на брифинге с журналистами в Национальном Собрании.

«Согласно трехсторонней декларации, Лачинский коридор полностью находится под контролем российских миротворческих сил. А за бесперебойное движение в коридоре отвечают миротворческие силы РФ. И, принимая во внимание обязательства, взятые на себя тремя государствами в рамках текста от 9 ноября, также обсуждалось, что Российская Федерация должна выполнить свои обязательства, обеспечить бесперебойное и безопасное движение», — сказал Григорян.

Что касается того, почему российская сторона не выполняет свои обязательства, то секретарь Совбеза призвал направить вопрос в какую-либо структуру Российской Федерации. Относительно замечания о том, что правительство Армении должно послать, он сказал: «Мы уже отправили, как публично, так и непублично».

С 12 декабря по настоящее время Азербайджан продолжает закрывать единственную магистраль, соединяющую Арцах с миром, Лачинский коридор, ссылаясь на ложные экологические причины.