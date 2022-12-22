На 23 декабря в Москве была запланирована встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана, однако армянская сторона попросила перенести встречу, поскольку на данный момент приоритетом главы МИД Армении является решение возникших в результате проблем: гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе и беспрепятственного перезапуска Лачинского коридора.

Об этом в ответ на вопрос «Арменпресс» заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Вопрос: Верны ли сообщения о том, что в рамках переговоров по мирному договору 23 декабря в Москве была запланирована встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана, которая не состоится?

Ответ: Армянская сторона подтвердила готовность участвовать во встрече в Москве около 2 недель назад, еще до незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Очевидно, что приоритетом работы министра иностранных дел Арарата Мирзояна на данный момент является решение вопросов по возобновлению беспрепятственной работы Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и проблем, возникших в результате гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, и, исходя из этого, армянская сторона попросила перенести запланированную в Москве встречу.

В то же время сообщаем, что в знак конструктивности армянской стороны в процессе нормализации отношений с Азербайджаном, вне зависимости от обстоятельств встречи, Азербайджану были переданы новые предложения армянской стороны по документу о нормализации отношений.